Anteprima24.it - Con l’auto contro il guardrail, feriti gravemente un sacerdote e la madre

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ di duericoverati in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente stradale che questa sera, poco dopo le 20, si è verificato sulstrada A30 tra Sarno e Salerno, in direzione nord. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale, unalla guida della sua auto sulla quale viaggiava anche la, entrambi originari di Ferrandina e residenti ad Arezzo, ha perso illlo del mezzo che ha travolto la segnaletica stradale presente sulla carreggiata, finendo la corsa suldi delimitazione.Nel violento impatto, i due sono rimasti incastrati nell’abitacolo del veicolo. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarno che hanno tirato fuori i due occupanti dal mezzo.