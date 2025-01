Spettacoloitaliano.it - Come finisce Acts of Violence, finale spiegazione del film con Bruce Willis

Leggi su Spettacoloitaliano.it

of, trama eStasera su Rai 4 va in ondaof2018 diretto da Brett Donowho. Letteralmente tradotto in italiano, Atti di Violenza, l’action thriller è una storia avvincente e piena di ritmo. Protagonisti Cole Hauser enella parte dei protagonisti principali. Ilsi concentra sulla vita dei fratelli McGregor, due militari che si ritroveranno a combattere con dei trafficanti di esseri umani.of. La trama, ile ladeloftrama completaQuando la sua fidanzata Mia viene rapita da alcuni trafficanti di esseri umani, Roman parte alla ricerca della ragazza prima che possa essere troppo tardi. Nel corso della missione, l’uomo incontra Avery, un poliziotto che sta indagando sullo stesso caso e cerca di aggirare una burocrazia che sembra mettergli continuamente i bastoni tra le ruote.