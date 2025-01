Oasport.it - Ciclocross: Lucinda Brand vince a Hoogerheide e si aggiudica la Coppa del Mondo

Si esaltano i tifosi dei Paesi Bassi in quel di: nell’ultima tappa delladelfemminile dici sono infatti quattro neerlandesi nelle prime cinque, con anche il trionfo nel massimo circuito internazionale timbrato da.Proprio la veterana della Baloise Glowi Lions è riuscita ad imporsi nella gara odierna con il tempo di 47’47”: stagione magica per lei, questa è la terza affermazione, non uscendo mai dalla top-3.Alle sue spalle, staccata di 28”, troviamo l’ungherese Blanka Vas, con terza invece la campionessa nazionale Puck Pieterse. Tra le prime cinque anche Fem van Empel e Ceylin del Carmen Alvarado.In casa Italia la migliore è un’eccellente Sara Casasola (Crelan – Corendon) che chiude in settima piazza. Trentaquattresima Francesca Baroni, trentacinquesima Eva Lechner.