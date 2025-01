Sport.quotidiano.net - Ciclismo: Quartucci secondo nella prima tappa della gara negli Emirati Arabi Uniti

Montecatini Terme,26 gennaio 2025 - Buon avvio di stagione per LorenzoatletaSolution Tech-Vini Fantini, la squadra Professional “adottata” dalla città di Montecatini Terme.ha sfiorato il successodel Tour of Sharjah grazie a una gestione impeccabilee al grande lavoro dei compagni di squadra. Sempre attento, alla fineha conquistato un ottimo risultato sul traguardo di Hanging Gardens. Era un finale impegnativo per questae l’atletasquadra del team manager Serge Parsani, ha provato con determinazione a rispondere all’attacco decisivo dello spagnolo Mario Apracio. Nonostante non sia riuscito a colmare il gap,ha mantenuto la lucidità e sfruttato al meglio le sue energie, chiudendo con un ottimoposto che fa ben sperare per le tappe a venire.