Chiude il ponte mobile | ecco le modifiche al traffico decise dal Comune di Ravenna

, 26 gennaio 2025 – Dalle 8.30 di domani, lunedì 27 gennaio, e per i successivi dieci giorni, fino alle 18 di lunedì 10 febbraio, ilsu via Trieste che attraversa il canale Candiano sarà chiuso aldei veicoli e ai pedoni. Lo ha deciso l’Autorità portuale, proprietaria dell’infrastruttura, per interventi inderogabili di manutenzione straordinaria. Il crollo di una rampa di una La Spezia nel 2021 (della stessa età di quello di, risalente al 2010) durante un’operazione di apertura, ha spinto il Ministero dei Trasporti a istituire una commissione per verificare tutte le strutture simili presenti in Italia. A, le ispezioni non hanno evidenziato criticità particolari, ma si è comunque deciso di intensificare i controlli. Gli interventi straordinari previsti da domani includono la sostituzione dei giunti d’acciaio di collegamento tra ile il piano stradale che risultano deformati, la verifica sull’integrità e la tensione delle 32 funi metalliche che lo tengono sospeso e sui catenacci che vincolano tra di loro le due metà della struttura quando ilrimane chiuso.