Metropolitanmagazine.it - Chi era Mauro Bettarini, il padre di Stefano e il legame speciale

Leggi su Metropolitanmagazine.it

era nato nel 1938 e, come il figlio, è stato un calciatore. Era sposato con Nice da 55 anni e oltre che dell’ex calciatore, era anchedi Simone. Giocò nelle giovanili della Roma con il ruolo di portiere negli Anni Cinquanta, ma la sua carriera si interruppe prematuramente.La famiglia, infatti, non gli permise di continuare a dedicarsi al calcio: una bocciatura scolastica lo costrinse ad abbandonare lo sport. Dopo una laurea in giurisprudenza, ildiiniziò a lavorare come assicuratore. Tuttavia, non abbandonò mai lo sport: tornò a giocare come portiere per il Poggibonsi dal 1967 al 1971, militando in Serie D e Promozione. Successivamente, ricoprì anche il ruolo di allenatore per la medesima squadra.A dicembre si è spento all’età di 86 annidi, ex calciatore e assicuratore molto conosciuto a Siena.