Chi è Ciro Solimeno il nuovo fidanzato di Martina De Ioannon

è ildiDe, ragazzo campano che è stato la scelta della tronista romana al termine del percorso nel programma Uomini e Donne.IldiDedopo Raul Oggi la neo-coppia nata nel dating show di Canale 5 sarà tra gli ospiti di Verissimo, talk condotto da Silvia Toffanin in onda oggi a partire dalle 16.00. Ventiduenne, nato a Pompei, sono pochissime le notizie circolanti in rete intorno al suo conto. Nel suo passato una carriera nel calcio, avendo militato in una squadra di Ischia nel 2014, mentre negli ultimi mesiha conseguito la laurea. Nel settembre 2024debutta come corteggiatore a Uomini e Donne, intraprendendo un percorso nel dating show condotto da Maria De Filippi conDe.Romana, classe 1998,Desi è fatta conoscere nell’estate 2024, quando ha partecipato a Temptation Island insieme all’alloraRaul Dumitras, ma la coppia aveva deciso di uscire separata dopo il falò di confronto.