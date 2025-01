Ilfattoquotidiano.it - Chi è Arbel Yehud, l’ostaggio israeliano a Gaza che ha aperto una nuova crisi tra Hamas e Tel Aviv

C’è un nome intorno al quale sta crescendo la tensione che potrebbe mettere a repentaglio la debole tregua tra Israele e. Non è quello dei leader del Movimento Islamico di Resistenza, non è quelo di Benjamin Netanyahu o del ministro estremista Bezalel Smotrich. È un nome per molti sconosciuto ma al centro delle trattative per il rilascio degli ostaggi israeliani:.La donna è una delle persone rimaste in mano ai gruppi islamisti della Striscia anche se era lei a dover essere liberata nell’ultima tranche di scambio di prigionieri, quella che ha portato alla restituzione a Israele delle quattro soldatesse Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag. Il cambio di nomi deciso daè stato definito una “violazione degli accordi” dal governo dello stato ebraico che ha intimatodi rilasciare la donna “entro 48 ore”.