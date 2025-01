Che Tempo Che Fa gli ospiti di oggi domenica 26 gennaio | Liliana Segre e Claudio Baglioni

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – 26 gennaio 2025, dalle ore 19.30 in diretta sul Nove, e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con 'Che Che Fa' di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck, Ornella Vanoni, Nino Frassica, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Ospiti della puntata: alla vigilia del Giorno della Memoria, la Senatrice a vita Liliana Segre e la scrittrice e poetessa Edith Bruck. Francesco Guccini, uno dei cantautori più amati di tutti i tempi, impegnato con 'Piano di volo solo Tris', l'ultimo tour nei grandi teatri lirici italiani, 110 concerti previsti fino al prossimo dicembre, terza parte del progetto live 'Solo', iniziato nel 2022 e proseguito nel 2023. In oltre mezzo secolo di straordinaria carriera, dagli anni Sessanta ha firmato la colonna sonora degli italiani e ha venduto 60 milioni di dischi in tutto il mondo.