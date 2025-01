Nerdpool.it - Charlie Cox rivela perché la Marvel ha rivoluzionato Daredevil: Born Again

La tanto attesa serieha subito una trasformazione drastica durante la produzione.Cox, protagonista della serie, ha spiegato che i cambiamenti sono stati decisi per riallineare il progetto al tono dell’amata serie Netflix, garantendo una continuità con la sua eredità.Un cambio di rotta a metà produzioneLe riprese dierano iniziate nel 2023, ma si sono interrotte a causa degli scioperi dell’industria. Quando i lavori sono ripresi,ha deciso di sostituire i capi sceneggiatori originali, Matt Corman e Chris Ord, con Dario Scardapane, già noto per The Punisher.Scardapane, parlando con SFX Magazine, hato che il materiale iniziale “aveva elementi forti, ma non era in linea con ciò cherappresentava”. In origine, la serie puntava a un tono più leggero e a una struttura episodica in stile “dramma legale”.