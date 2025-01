Lanazione.it - Centrosinistra Nasce il format ’Energie del futuro’

Battesimo a palazzo del nuovopoliticodel, lanciato dal consigliere comunale del Pd, presidente di Confimpresa, Daniele Tarantino. Nella sala della presidenza della Provincia si è tenuta una conferenza molto partecipata da amici e conoscenti, oltre che da figure di spicco del, tra cui il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, il sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti, la consigliera comunale Giovanna Santi e i consiglieri del gruppo Pd. Il, come ha spiegato Tarantino,con l’intento di aprire una discussione sulle tematiche che riguardano il territorio provinciale. Uno spazio aperto dove tutti possano contribuire attivamente alle sfide che Massa Carrara dovrà affrontare nei prossimi anni. "Inizia un percorso per realizzare un laboratorio di idee – ha detto Tarantino – che coinvolgerà non solo i partiti ma anche le energie migliori della società civile.