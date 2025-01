Sport.quotidiano.net - Casette verdini. Disco rosso in casa del lanciato Monticelli

: Marcucci, Mattei (47’pt Canala), Fabi Cannella, Veccia, Sosi, Natalini A., Petrucci, Pietrucci (27’st Santoni), Galli, Mariani Gibellieri (36’st Marini), Ippoliti (4’st Vespa). All. Padella.: Carnevali, Telloni, Ciurlanti (16’st Moschetta), Tidiane, Menchi, Ferrari, Gentilucci (30’st Ogievba), Corrado (16’st Forte), Latini, Giaccaglia (22’st Midei), Romanski (35’st Lami). All. Lattanzi Arbitro: Giorgini Jesi. Rete: 3’st Galli. Trasferta amara per ilsteso dal lanciatissimo. I padroni dicontrollano bene la gara nel primo tempo, con gli ospiti che faticano a rendersi pericolosi. Alla ripresa ilè subito propositivo e dopo tre minuti passa in vantaggio, Petrucci rimette in area una palla che sembrava ormai persa e trova Galli, che tutto solo trafigge Carnevali.