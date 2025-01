Lettera43.it - Career catfishing, il trend della Gen Z di dare buca al primo giorno di lavoro

Candidarsi per una determinata posizione, affrontare il processo di selezione, essere assunti e poi non presentarsi ildi. Senza neppure avvisare per telefono o manuna mail, niente di niente. Ghosting in piena regola, insomma. È la nuova tendenza ribattezzata, che sta prendendo piede – tanto per cambiare – soprattutto tra la Gen Z. Ma quali sono le ragioni? Superficialità, poca serietà, svogliatezza? Nulla di tutto ciò. Sia pur sui generis, è un atto di ribellione. Ma andiamo con ordine.LEGGI ANCHE: Fingere entusiasmo e serenità al: cos’è il Pleasanteeism e quali rischi comportaModi creativi per mettere sé stessi alposto rispetto alA mettere in luce questo fenomeno è stato il New York Post, sulla base di una recente analisi realizzata da CVGenius, piattaforma online per la creazione di curriculum con sede nel Regno Unito.