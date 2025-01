Carburanti più salati Il prezzo della benzina è tornato a quota 180

Ilrestodelcarlino.it - Carburanti più salati. Il prezzo della benzina è tornato a quota 1,80

Si preannunciano nuovi tempi difficili per gli automobilisti. Lo dicono i listini degli impianti di carburante che anche nel nostro territorio sono tornati a salire, sfiorando o in certi casi anche superando ladi 1,80 euro per un litro di. Gli aumenti, che si stanno registrando da inizio anno, stanno portando i prezzi ai massimi dallo scorso agosto, con ovvie ripercussioni, sia direttamente sulle tasche di chi si ferma a rimpinguare il serbatoio, sia indirettamente sui prezzi di tanta merce che arriva sugli scaffali di negozi e supermercati dopo aver viaggiato su gomma. A segnalare la criticità sono sia Federconsumatori che Coldiretti, che con due diversi studi mettono in guardia sul contesto attuale e sui possibili sviluppi futuri. Il tema in effetti riguarda anche gli scenari legati alle accise, argomento in relazione al quale il Governo in campagna elettorale si era speso annunciando significativi tagli, se non addirittura l’eliminazione, mentre ora c’è da fare i conti con le disposizioni che arrivano dall’Europa sul taglio ai ‘sussidi ambientalmente dannosi’ pensato nel contesto‘transizione verde’.