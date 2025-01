Juventusnews24.com - Cambiaso preso di mira dai giornali: «Si sta già allineando al rendimento stagionale del City». È lui il peggiore in campo

di Redazione JuventusNews24

Andrea Cambiaso preso di mira dai giornali: cosa ha scritto la Gazzetta dello Sport di oggi dopo la sua ultima deludente prestazione al Maradona

Tra i protagonisti della sfida tra Napoli e Juventus, big match di questa ventiduesima giornata di campionato vinto dalla squadra di Conte, c'era anche Andrea Cambiaso. La Gazzetta dello Sport ha valutato come segue la sua prestazione.

5 – Un altro gol nato da una sua palla persa in uscita. È come se si stesse già allineando al rendimento stagionale del Manchester City.