Dailymilan.it - Calciomercato Milan, il Chelsea manda un segnale a Moncada per Carney Chukwuemeka…

Ilinvernale si scalda e ilapre alla cessione diChukwuemeka in prestito: ora tocca ale a!Dall’Inghilterra arrivano novità importanti per quanto riguarda il. In Casa, infatti, si parla di una possibile apertura alla cessione in prestito del giovane centrocampistaChukwuemeka. Il trequartista inglese, che può giocare anche da centrale, ha collezionato solamente cinque presenze tra Conference League e coppa di lega, per un totale di 130 minuti disputati ed è finito fuori dal progetto Blues.Nelle gerarchie di mister Enzo Maresca, infatti, il classe 2003 non sta riuscendo a imporsi. Ecco che allora, ilpotrebbe fare un tentativo per il giocatore in questo, visto che il 21enne è seguito dal direttore dell’area tecnica del Diavolo Geoffreyda ormai diverso tempo.