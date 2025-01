Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Veiga non basta: tre nomi e una novità assoluta per completare la difesa. La lista aggiornata

Calciomercato Juve, Veiga non basta: tre nomi e una novità assoluta per completare la difesa. La lista completa degli obiettivi

L'innesto di Renato Veiga (atteso a Torino nelle prossime ore per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri fino a fine stagione) non è sufficiente al calciomercato Juve per completare un reparto falcidiato dagli infortuni.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sarebbero tre i nomi nel mirino: da Kelly del Newcastle a Todibo del West Ham, senza dimenticare Hancko per cui verrà fatto un nuovo tentativo col Feyenoord. A questi va aggiunto anche Chabot, centrale dello Stoccarda.