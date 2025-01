Oasport.it - Binaghi si sbilancia: “Ho sempre pensato che Sinner fosse più forte di Alcaraz. E sulla terra…”

Angelo, Presidente della Federazione Tennis e Padel, ha festeggiato la vittoria di Jannikagli Australian Open in un intervento a Supertennis: “Questa è stata la partita della consacrazione di un grande campione quale Jannik è. Ha ragione Zverev: è un grande giocatore e la prima cosa che ha detto è che ogginon è solo il numero 1 del mondo, ma è nettamente piùdi tutti gli altri, è una spanna al di sopra degli altri”.Il numero 1 del tennis tricolore si è fatto una una domanda stuzzicante e poi non si è nascosto sul grande sogno di vincere il Grande Slam: “Rimane la curiosità di non averlo mai visto contro Federer e Nadal nei migliori momenti, ma credo che ora ci siano altri obiettivi: deve dimostrare di essere nettamente piùdi tutti ancheterra rossa, gli Internazionali d’Italia possono essere grande apoteosi.