Sport.quotidiano.net - BIG MATCH AL MENTI. Dopo Padova c’è Vicenza. Alcione, altro crash test

Leggi su Sport.quotidiano.net

Altra sfida di alta classifica per l’che oggi alle 15 affronta il, secondo, al. Gli orange cercano punti preziosi per restare in zona playoff, ma di fronte trovano una delle squadre più in forma del torneo. I veneti sono reduci da tre vittorie consecutive con sette gol fatti e zero subiti. Per i ragazzi di Cusatis sarà cruciale ritrovare compattezza e intensità per uscire con un risultato positivo da uno dei campi più difficili del girone. Intanto, la Scuola Futuro Lavoro ha siglato un accordo con l’per promuovere l’inclusione sociale degli studenti con disturbi del neurosviluppo. Il progetto permette loro di assistere gratuitamente alle partite e partecipare ad attività con il club, unendo così sport e solidarietà. Matteo Baconcini