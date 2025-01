Anteprima24.it - Biancolino: “Vittoria importante. Lescano? Facciamo conto…”

Tempo di lettura: 2 minuti“Questa squadra può fare vari sistemi di gioco, ha qualità. Quando siamo in giornata sappiamo quello che dobbiamo fare e portiamo a casa il risultato. Di qualità ne abbiamo tanta, in tutti i reparti, dobbiamo aumentare la cattiveria e la voglia di non regalare niente all’avversario”. Parla così Raffaele, dopo il successo maturato contro il Latina.“Palumbo ha le caratteristiche che ci servono, abbiamo un centrocampo forte, ha delle qualità che cercavamo – dice il tecnico – Secondo me le abbiamo trovate. Loro hanno giocato la loro gara, ma siamo stati bravi noi a trovare il gol in una delle prime occasioni. Dovevamo chiuderla prima, bisogna essere più cattivi, oggi eravincere e l’abbiamo fatto. Dalla prima notte che mi chiamò il presidente le intenzioni erano quelle di lottare per arrivare là sù.