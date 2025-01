Puntomagazine.it - Benevento Siristora, priorità alla sicurezza alimentare e trasparenza verso le famiglie

Leggi su Puntomagazine.it

desidera esprimere il proprio rammarico per quanto accaduto e fornire i dovuti chiarimenti a tutte leIn merito all’episodio verificatosi presso la scuola primaria S. Filippo, dove alcune confezioni di formaggio spalmabile distribuite durante il servizio mensa riportavano una data di preferibile consumo superata,desidera esprimere il proprio rammarico per quanto accaduto e fornire i dovuti chiarimenti a tutte leed agli insegnanti e Amministrazione Committente.Il 23 gennaio scorso, presso il plesso scolastico San Filippo, 20 porzioni di formaggio spalmabile “Quick” facente parte di una confezione intera di 36 porzioni, è stata fornita per il servizio mensa. L’anomalia è stata rilevata grazie all’attenzione da parte di una bambina, che ha notato la data di scadenza preferibilmente entro il 20 gennaio e lo ha comunicato alle nostre addette che stavano iniziando la distribuzione del prodotto.