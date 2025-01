Liberoquotidiano.it - Avviso a manettari e amici: è finita la Repubblica giudiziaria

Cosa vogliono i magistrati? Questo si chiedono gli italiani. La risposta è la seguente: niente. Nulla deve cambiare, tutto deve restare esattamente com'è, perché il loro enorme potere di vita e di morte è figlio dell'immobilismo. Il governo dei giudici si è realizzato in Italia grazie all'intreccio dei poteri deboli della politica con il piccolo establishment economico e i mandarini dell'alta amministrazione, la mano invisibile della burocrazia. Molti pensano che il massimo della potenza i magistrati l'abbiano raggiunto nei primi anni Novanta, quando con Mani Pulite spazzarono via i partiti della Prima. Non è così, quello è il momento in cui hanno cominciato una lunga corsa che è andata avanti fino al 2022, quando una chiara vittoria del centrodestra ha scombinato i loro giochi e aperto la strada alla separazione delle carriere, riforma inserita nel programma della maggioranza, votata dagli elettori e ora all'esame del Parlamento sovrano.