Atletica | Gerevini trionfa nel pentathlon indoor di Aubiere

Svevaapre la propria stagione nel migliore dei modi, firmando il successo nel meeting internazionale di prove multiple in scena in Francia. L’azzurra vince – per la prima volta in carriera – ildi. Il successo arriva con 4498, poco distante dal record italiano di 4559, registrato proprio dain occasione dei Mondialidi Glasgow. L’azzurra si aggiudica così la prima tappa del World Athletics Combined Events Tour, con la francese Celia Perron in seconda piazza con 4455 punti, mentre chiude il podio la svedese Lovisa Karlsson con 4365, dopo essere stata leader della classifica prima dell’ultima gara.World AthleticsChampionships Glasgow 24, Sveva(ITA) in1-3 March 2024 Glasgow (SCO) Emirates Arena Foto: Francesca Grana/FIDALIl sorpasso diha avuto luogo negli 800 metri conclusivi.