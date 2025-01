Panorama.it - Assediati dai rifiuti tessili

Leggi su Panorama.it

C’era una volta il tailleur con cui si affrontavano più stagioni, il cappotto dal taglio intramontabile da cui era difficile separarsi, come fosse un vecchio amico, o il maglione che resisteva inalterato allo stress della lavatrice. È preistoria. Ora il fast fashion, la moda «usa e getta» ha preso in ostaggio gli armadi, stipandoli di abiti che durano pochi mesi. La vita della moda si è accorciata, complice anche il commercio online, i cassetti «esplodono» e allora cosa si fa se bastano un paio di mesi per decretare il de profundis anche della gonna più desiderata? I più virtuosi usano gli appositi cassonetti gialli, altri si rivolgono ai mercatini dell’usato mentre la gran parte dei consumatori butta tutto nella raccolta indifferenziata. L’emblema finale di questo spreco è il deserto di Atacama in Cile, con le sue discariche a cielo aperto come colline, di vestiti ammassati, molti dei quali ancora nelle confezioni, spazzati dal vento e bruciati da roghi dolosi.