Antona festeggia San Gemignano e il suo passato

e Modena tra fiaba, storia e leggenda.si prepara perre SanVescovo, protettore dell’antico borgo e patrono di Modena. Da un millennio, in ambito sacro, il 31 gennaio viene riproposta la ricorrenza del santo, di origini modenesi, la cui morte è datata il 31 gennaio 397 d.C. all’età di 85 anni. Le campane dell’antica chiesa disono già sciolte per la novena e già si respira aria di festa, accolta con un triduo di preparazione. Oggi, alle ore 18, nella chiesa di San, verrà proposta la lettura animata dal libro ’La fiaba del monte Tambura’ di Angela Maria Fruzzetti (Tara editoria), un percorso che affonda le radici dentro la storia della nostra terra, sulle tracce della settecentesca via Vandelli. Le letture animate saranno a cura di Giorgia Minchella e Laura Manfredi mentre ’strani’ personaggi in costume si aggireranno tra le colonne della chiesa: Guido Bertuccelli nella veste del brigante della via Vandelli, Donatella Cappè che rappresenterà la strega delle Apuane mentre Sara Chiara Strenta interpreterà la duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina, protagonista della fiaba.