Anguissa è il vero capolavoro di Conte

Frank Anguissa sta vivendo la sua migliore stagione realizzativa con la maglia del Napoli. L'account X ufficiale del club, versione spagnola, ha celebrato la sua prestazione contro la Juventus con un eloquente: "Anguissa, que hombre". Il centrocampista camerunense non solo è stato il migliore in campo nel match contro i bianconeri, ma si sta rivelando sempre più decisivo sotto la guida di Antonio Conte. Il tecnico gli ha instillato un nuovo senso dell'inserimento, trasformandolo in un centrocampista moderno con il vizio del gol. Il gol del pareggio contro la Juventus rappresenta perfettamente il nuovo Anguissa: recupero palla su Lobotka e Thuram, corsa dalla metà campo fino all'area di rigore e colpo di testa vincente su cross di Politano, anticipando McKennie e compagni.