Ilrestodelcarlino.it - Ancona e Vigor a voi: c’è il derby. Tutti alla ricerca del miglior risultato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

traSenigallia, ma anche giornata biancorossa, oggi al Del Conero. All’andata al Bianchelli finì 1-0 con rete decisiva di Pesaresi per i rossoblù, ma al termine di una sfida equilibrata: i dorici hanno tutta l’intenzione di difendere la posizione in griglia playoff e, dopo il pari di Chieti, di riprendere la strada interrotta con ildi due settimane fa contro la Fermana. Il momento sembra essere propizio, la squadra, nonostante qualche assenza, dimostra solidità e sembra aver trovato una certa continuità. Dall’altra parte, però, c’è unache vuole assolutamente riprendersi dal momento non certo favorevole, anch’essa reduce da un pareggio, quello acciuffato in extremis nella gara contro l’Isernia, una settimana fa. Ma l’ultima vittoria risale ormai allo scorso 8 dicembre contro il Notaresco.