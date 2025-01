Ilrestodelcarlino.it - Ancona, barca a vela contro gli scogli: salvate quattro persone

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 26 gennaio 2025 – Una, uscita dal porto didi fronte a Marina Dorica, è stata sorpresa dal meteo avverso, ed è finitagli. Provvidenziale è stato l’intervento della Capitaneria di porto che ha salvato tutti ei membri dell’equipaggio, affidati poi alla Croce gialla una volta a terra. Si tratta di due teramani, uno residente ad Assisi e uno ad, che sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti. Laè andato a sbattereil limite esterno della diga foranea del porto di, affondando. Sul posto è immediatamente intervenuta una motovedetta della Guardia Costiera diche con l'aiuto di un'unità navale della Guardia di Finanza che si trovava nei paraggi, ha tratto in salvo inaufraghi, tutti fortunatamente in buone condizioni.