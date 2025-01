Aiutatela Grande Fratello brutto incidente in cucina | le urla di Pamela tutti corrono

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Oddio, è volata a terra con i bicchieri di vetro in mano!”. Paura al: una concorrente cade in, e all’interno della casa più spiata d’Italia scoppia il panico. L’è avvenuto nella notte, mentre gli inquilini erano a tavola e avevano appena iniziato a mangiare, con l’eccezione di uno che si era attardato un attimo in.La prima ad accorgersi di quanto stava accadendo è stataPetrarolo, che, come sempre, era in piedi per servire i suoi compagni. L’ex ragazza di Non è la Rai ha visto davanti a sé la terribile scena e non ha potuto fare a meno di gridare. Gli altri sono saltati sulla sedia dallo spavento: nonhanno capito subito cosa stesse accadendo, mentre alcuni di loro si sono voltati immediatamente per vedere cosa fosse successo. A terra c’era Eva Grimaldi.