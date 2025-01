Lanazione.it - Agguati con la siringa, movente misogino. “Prende di mira le giovani donne Fermo al femminicidio”

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 26 gennaio 2025 – “Nell’ago c’è tutto il simbolismo del predatore sessuale e bene ha fatto la polizia a lavorare a ritroso partendo proprio dai sex offender per individuare la persona sospettata”. La criminologa Anna Vagli, interpellata da La Nazione, torna sul caso di needle spiking che da giorni sta terrorizzando le pisane più. Qualche giorno fa proprio sul nostro giornale aveva per prima delineato la figura dell’aggressore con il profilo del predatore, ovvero di un “individuo altamente strategico e calcolatore, privo di empatia, con tratti antisociali e narcisistici”. E, aggiunge Vagli, “visto lo sviluppo dell’indagine ora ci sarebbe anche di più, un pattern criminologico ben preciso e ben individuabile: il presunto aggressoredistudentessessime, più o meno della stessa età della donna che ha ucciso molti anni fa, reato per il quale ha finito di scontare la pena nel 2022”.