Iltempo.it - "Accuse e paragoni con Gaza", gli ebrei di Milano inchiodano l'Anpi | VIDEO

L'paragona la Shoah e quello che accade ae "questo non va bene". Il presidente della comunità ebraica milanese, Walker Meghnagi, interviene dopo aver annunciato che la comunità non prenderà parte nel Giorno della Memoria, ad alcuni appuntamenti ain polemica con l'Associazione nazionale partigiani italiani. “Non voglio portare avanti questa polemiche, che è più una posizione netta della comunità ebraica. La ‘Giornata della Memoria' per il popolo ebraico è molto importante, bisognerebbe parlare del ricordo delle vittime del nazifascismo. Se qualcuno in mezzo a questo dialogo e discussione parla di altre cose die Israele non c'entra nulla. Vogliamo parlarne? Non c'è problema, siamo aperti a tutto", afferma Meghnagi. E ancora: "Se l'fae fatra la Shoah e quello che purtroppo è successo a Israele e aquesto non va bene.