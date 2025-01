Ilrestodelcarlino.it - "Abbiamo delle ottime qualità. E’ importante evitare amnesie

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Vigor parte alla volta di Ancona con un centrocampista in meno, ma con tanta voglia di riscatto. Nelle ultime ore Di Sabatino ha lasciato la città della Rotonda, un segnale che ha destato non poca preoccupazione tra i tifosi, eppure mister Antonioli non si straccia le vesti per la partenza dell’ex Chieti. "Con il rientro di Gabbianelli le forze si riequilibreranno, non credo che la squadra sia così corta – dice il tecnico della Vigor -. Chi non è disposto a sacrificarsi è giusto che vada via, l’atteggiamento di Di Sabatino nelle ultime sedute di allenamento non era dei migliori. Non sarò certo io ad impedire ad un calciatore di cercare fortuna altrove, in questo momento serve gente che pedala, disposta a dare il massimo a prescindere dal minutaggio". Un messaggio forte e chiaro arriva dalla cabina di comando: nella Vigor c’è spazio solo per chi lotta.