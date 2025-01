Ilgiorno.it - A spasso in via Madonnina: "Era la strada degli artisti . Ora locali, turisti e B&B"

Leggi su Ilgiorno.it

Case chiuse, gallerie d’arte, piano bar edi: un’atmosfera davvero suggestiva aleggiava su viafino a pochi decenni fa. Un’aria d’altri tempi, che dall’Accademia di Brera inondava l’intero quartiere. A cominciare da questa stradina in ciottoli che si snoda da piazza del Carmine a via Fiori Chiari. "Era una zona popolare - ricorda Stefano Lonardi, che lavora in un negozio di abbigliamento - C’erano varie botteghe di quartiere: ci si conosceva tutti e noi commercianti pranzavamo assieme. Ma nel tempo è diventata una zona di lusso". Il processo è cominciato negli anni ‘70-‘80 tra ristrutturazioni, pedonalizzazione e chiusura di vecchie botteghe. "Brera ha perso parte del fascinoco e ora è incentrata sue ristoranti - racconta l’antiquario Cristina Aliprandi - Laè ricca di, B&B, negozi di abbigliamento, profumerie e gioiellerie.