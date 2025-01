Ilfogliettone.it - A 23 anni Sinner riscrive la storia del tennis italiano, Zverev ko in tre set

ha confermato il suo dominio sulmondiale, trionfando nuovamente agli Australian Open e consolidando la sua posizione di numero uno al mondo. In una finale spettacolare disputata alla Rod Laver Arena, l’azzurro ha superato il tedesco Alexandercon un netto 6-3, 7-6, 6-3, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria forza mentale e fisica.A soli 23e 163 giorni,ha conquistato il suo terzo Slam in carriera, diventando il più giovaneta a vincere due Australian Open consecutivi dai tempi di Jim Courier nel 1992-93. Questo successo non solo rafforza il suo status di stella emergente, ma lo rende anche iltacon più titoli Slam nella, superando il leggendario Nicola Pietrangeli.La finale è stata una vera e propria dimostrazione di superiorità da parte di, che ha imposto il suo gioco sin dalle prime battute.