Ilfattoquotidiano.it - Zelensky: “Pensiamo a un formato per colloqui di pace con la Russia”. E sui contatti Trump-Putin: “L’Ucraina non può essere esclusa”

Continuare a fornire supporto, ma iniziare anche a pensare a qualeproporre per i futuridicon la. Non lo chiedono gli alleati di Kiev, ma direttamente il presidente ucraino, Volodymyr, ribadendo anche che affinché ipossano andare a buon fine la presenza dei rappresentanti del suo Paese è fondamentale. “Capisco che ipossonoin formati diversi, penso che dovremmo concentrarci su questo oggi – ha detto – È impossibile escludereda qualsiasi piattaforma negoziale”.Il capo di Stato ucraino ha parlato a margine di un incontro con la presidente della Moldova, Maia Sandu, in visita nel Paese. Secondo il presidente ucraino, “prima di ogni riunione, qualunque sia, bisogna stabilire unsulla carta, penso che dovremmo concentrarci su questo” per poter arrivare a “unagiusta”.