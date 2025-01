Movieplayer.it - Your Friendly Neighborhood Spider-Man: la clip svela la nuova storia delle origini nella serie animata

Leggi su Movieplayer.it

Marvel Animation ha rilasciato la primadi-Man, che mostra il momento in cui Peter Parker viene morso dal ragno. A pochi giorni dal debutto di-Man su Disney+, Marvel Animation ha diffuso una primadella sua prossima. Nel video, vediamo come il giovane Peter Parker acquisisce i suoi incredibili poteri. Potete guardare laqui sotto. Il trailer e la trama di-Man La scena si svolge dopo la distruzione della Midtown High, con Peter che sta facendo conoscenza con Nico Minoru. Mentre chiacchierano, un ragno si arrampica sulla sua schiena e lo morde sul collo, un dettaglio che differisce dalla versione classica in cui il morso avveniva sulla mano. .