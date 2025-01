Juventusnews24.com - Yildiz Juve, Thiago Motta si affida al numero 10: a Napoli il turco può superare ancora Del Piero. Il dato

di RedazionentusNews24, apuòDel. Ilrelativo al10 bianconero verso il big matchKenanha segnato sei gol in Serie A prima di compiere 20 anni, esattamente tanti quanti Alessandro Del: dall'inizio degli anni '90 solo Moise Kean (sette) ha fatto meglio con la maglia dellantus nella competizione considerando i giocatori Under 20.Inoltre, Se dovesse andare a segno in questa partita, Kenan(19 anni e 266 giorni alla data del match) diventerebbe il terzo marcatore straniero più giovane nelle sfide train Serie A, dopo Marcelo Zalayeta (19 anni e 99 giorni il 14 marzo 1998) e Paul Pogba (19 anni e 219 giorni il 20 ottobre 2012), tutti con la maglia bianconera.