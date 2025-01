Universalmovies.it - Yellowjackets | La Stagione 3 si presenta con il trailer ufficiale

Leggi su Universalmovies.it

La3 dell’acclamata serie tvarriverà su Paramount+ a partire dal 14 febbraio.A meno di un mese dalla messa in onda dei nuovi episodi, Paramount+ ha diffuso in rete il, ma anche quello che sarà il canovaccio narrativo della nuova. La Sinossirecita: “Nella terza, con l’arrivo dell’estate, lesi trovano di fronte a una fragile vittoria: il brutale inverno che le aveva quasi uccise è finalmente alle spalle, ma la sfiducia nella leadership e le tensioni all’interno della squadra mettono a rischio le loro possibilità di essere salvate. Nel presente, iniziano a venire a galla segreti a lungo sepolti del loro passato. Mentre le donne lottano per evitare che le loro vite si disfino, devono affrontare una domanda agghiacciante: chi sono veramente e quali oscure verità stanno nascondendo alle altre e a sé stesse?”S3Note di ProduzioneLa serie drammatica di SHOWTIME®, candidata agli Emmy®, ha ottenuto il suo debutto internazionale della nuovain esclusiva su Paramount+ per il 14 febbraio in Italia, oltre che nel Regno Unito, Australia, America Latina, Brasile, Germania, Svizzera, Austria e, più avanti nel corso dell’anno, in Francia.