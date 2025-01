Zonawrestling.net - WWE: Charlotte annuncia che parteciperà alla Royal Rumble 2025, altre ex campionesse la seguono

Le dichiarazioni per il match femminileFlair hato la sua partecipazione almatch attraverso un video mandato in onda durante SmackDown. La scelta dire il suo ingresso tramite vignette, iniziate la scorsa settimana, elimina l’elemento sorpresa che avrebbe potuto rappresentare un momento memorabile durante l’evento.La rissa tra le partecipantiDurante la puntata si è svolto un confronto tra la Women’s World Champion Rhea Ripley e la Women’s Champion Tiffany Stratton, interrotto da Nia Jax, che ha dichiarato la sua partecipazione al match. A seguire, anche Naomi, Bianca Belair e Liv Morgan hanno fatto lo stesso. Dopo che Morgan ha citato Raquel Rodriguez come possibile alleata per la sua vittoria, è scoppiata una rissa che ha portato a un match dove Jax, Candice LeRae e Morgan hanno sconfitto Belair, Naomi e Ripley.