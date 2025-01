Lanazione.it - Wine&Siena 2024: l'evento enologico che celebra le eccellenze di Siena

"È la decima edizione di Wine&, dunque uncollaudato e consolidato, che però anno dopo anno si affina e migliora, proprio come il vino. Unche poggia su un abbinamento perfetto: il vino e. Fare unsul vino è puntare su ciò in cui crediamo", così l’assessore senese al commercio e al turismo, Vanna Giunti, annuncia Wine&, appuntamento che risponde e soddisfa ad entrambe le sue deleghe. Ail primodell’anno legato al vino. "È una delle nostre: da una parte all’altra dela provincia abbiamo i vini più famosi d’Italia e denominazioni conosciute in tutto il mondo, per le quali tra l’altro siamo attrattivi anche in ambito turistico. Le produzioni enologiche sono valore aggiunto delle terre di, un altro ingrediente di quel ricchissimo patrimonio culturale per cui siamo visitati.