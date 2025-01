Metropolitanmagazine.it - Will Smith conferma di cosa parlavano quelle anticipazioni su Matrix che aveva postato sui social

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha finalmente rivelato ditrattavano tuttecriptichesundo una collaborazione musicale con il rapper Big Sean. Sulla sua pagina Instagram ufficiale,ha condiviso un’immagine promozionale per il video musicale del singolo in uscita “Beautiful Scars”, che verrà pubblicato il 30 gennaio. La foto del post mostrae Big Sean in piedi insieme, vestiti come personaggi di, ovviamente, dovrebbe essere Neo (un riferimento al fatto che ha rifiutato il ruolo quandoera in fase di sviluppo). Big Sean sembra interpretare Morpheus, con il suo costume che presenta gli iconici occhiali da sole del personaggio, la camicia e la cravatta.ha stuzzicato su un progetto legato aper tutto il mese. Inizialmente, alcuni hanno teorizzato che stesse suggerendo di essere stato scelto per un nuovo film di, ma è stato rapidamenteto chenon è coinvolto nel5 in fase di sviluppo, scritto e diretto da Drew Goddard.