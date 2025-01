Lanazione.it - Visioni d’Europa. Emergenze e sfide dei nostri giorni

climatiche, guerre, stravolgimenti politici. Per comprendere meglio leche l’Europa e il mondo contemporaneo stanno affrontando, a Firenze sta per aprirsi la rassegna di documentari e dibattiti ’’. L’Istituto Universitario Europeo ha organizzato, fino a giugno, a Palazzo Buontalenti un programma di film per lo più inediti in Italia, proiettati in lingua originale con sottotitoli, seguiti da dibattiti con esperti, tra cui Nathalie Tocci, Tommaso Nannicini e Bill Emmott. La rassegna propone sei incontri mensili con delle gemme della più recente produzione documentaristica mondiale, per riflettere sulla realtà che ci circonda. Si parte il 29 gennaio con l’anteprima italiana di ’Democracy under siege’ (2024), ‘Democrazia sotto assedio’, un documentario di Laura Nix che segue il lavoro dell’acclamata fumettista Premio Pulitzer Ann Telnaes, del Washington Post.