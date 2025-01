Ilfattoquotidiano.it - “Violenze dei preti come abuso di potere, fenomeno sistemico e favorito dalla Chiesa”: il report su Bolzano e il filo rosso con gli altri scandali in Ue e nel mondo

La diocesi diè stata la prima diocesi cattolica italiana a portare avanti un’indagine sui casi di abusi sessuali. Per cui oggi – a distanza di quattro giornipubblicazione – il vescovo Ivo Muser, anche lui citato nel rapporto, ha dichiarato di assumersi la responsabilità delle omissioni chiedendo perdono. Prima di questa indagine,si evince dal rapporto stesso redatto dallo studio legale Westpfahl-Spilker-Wastl di Monaco di Baviera, sono state deflagranti (ma ancora poche) le commissioni di inchiesta o le indagini su unche appare “”, diffuso e in parte ancora sconosciuto nelle sue reali dimensioni. Anche perchéconcludono i relatori delle varie inchieste l’sessuale è un “di“. Analizzando i rapporti redatti in Australia, Germania, Irlanda, Francia, Spagna e Portogallo è impossibile per i relatori non notare un minimo comun denominatore nelle reticenze, nell’assenza di empatia, nell’inazione rispetto alle denunce e in moltissimi casi all’insabbiamento.