Puntomagazine.it - Vicenda pini Benevento, Giunta: “Rispetto del lavoro della magistratura”

Leggi su Puntomagazine.it

Lacomunale diinterviene sulladei: “Convinti di aver agito correttamente. Solidarietà al dirigente Perligieri”. “Nel pienodel, siamo sereni e convinti di aver agito correttamente. Gli interventi sulle alberature di viale Atlantici sono stati motivati da ragioni inderogabili di sicurezza, poiché erano stati classificati, a seguito di rigorose analisi scientifiche, in categoria D e dunque a rischio crollo. Per tale ragione abbiamo dato priorità alle ragioni di sicurezza pubblica e di tutelapubblica e privata incolumità, pur sempre nelanche dei fattori paesaggistici. Difatti, mai abbiamo escluso dalle scelte la Soprintendenza, alla quale sono stati inviati tutti i carteggi.”, lo scrive in una nota conieri in redazione lacomunale di