Viaggio nei cantieri della viabilità | un 2025 da slalom a Bergamo

Bergamo. “Nelservirà pazienza: si vedranno grandiche vogliono migliorare la vita dei cittadini e realizzare la visione che abbiamo in testa per il futuro di Bergamo”. Era stata chiara la sindaca Elena Carnevali quando, in occasione degli auguri di Natale lo scorso dicembre, aveva annunciato che ilavrebbe rappresentato una fase di transizione intricata per laa Bergamo.Sono numerosi iche nei primi mesi di quest’anno vedranno nel capoluogo il loro epicentro. Alcuni di questi porteranno alla realizzazione di opere infrastrutturali che potenzieranno i trasporti pubblici che servono la Città dei Mille. “Opere straordinarie rilevanti per l’intera città – dice Marco Berlanda, assessore alla Mobilità del Comune di Bergamo -. Linee ferroviarie nuove, bus elettrici con corsia preferenziale, il tramVal Brembana: infrastrutture fisiche e trasportistiche imprescindibili per la mobilità di una città moderna”.