Vergognati che vomito Affari Tuoi per Giorgia finisce malissimo | la concorrente sommersa da critiche e insulti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Bufera adsulla, che ha giocato nella serata del 24 gennaio nel programma di Stefano De Martino. Tantissime le reazioni del pubblico quando è terminata la puntata in maniera inaspettata. E non sono mancati messaggi di rabbia nei confronti della giocatrice, che ha preso una decisione per molti discutibile.A giocare è stata, originaria di Lavagna e quindi rappresentante della regione Liguria. Con lei c’era la sorella Valentina e le due sono riuscite a raggiungere un obiettivo considerevole. Infatti, sono arrivati alla fine della trasmissione con tre cifre decisamente straordinarie.Leggi anche: “Lo ha lanciato contro il muro”., Stefano De Martino scaccia la sfortuna a modo suo, bufera sulladella Liguria: “Vergognosa”Alla fine dimancavano tre pacchi e in ballo c’erano solo somme alte, ovvero 50mila, 100mila e 300mila euro.