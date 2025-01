Ilgiorno.it - Vandali scatenati. Devastato il cimitero e un tavolo da picnic

L’orda deiè calata aldi Pieve Emanuele. Si sono introdotti verosimilmente scavalcando il cancello che dà sulla pista ciclopedonale e hanno distrutto tutto. Hanno divelto le fioriere, buttato a terra le porte vetrate delle Cappelle,lumini e spaccato gli arredi funebri di decine e decine di tombe. Un’azioneca, forse anche allo scopo di rubare qualcosa in metallo da poter rivendere, avvenuta la scorsa settimana ma denunciata sui social con un video impressionante postato da un cittadino pievese. Ilè dotato anche di un servizio di videosorveglianza, almeno per quanto riguarda l’ingresso principale. Le indagini sono sicuramente in corso per cercare di risalire agli autori del fatto. Purtroppo le azioniche sono uno stillicidio quotidiano che interessa ormai tutti i Comuni dell’interland milanese.