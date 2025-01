Laspunta.it - Valmontone, doppio finanziamento per la Polizia Locale. 48 mila euro per mezzi e videosorveglianza

Nella splendida cornice di Palazzo Doria Pamphilj sono state presentate le graduatorie dei Bandi Regionali “4.0? e “Sicurezza in Comune” attraverso i quali il Comune dié stato beneficiario rispettivamente di 18per il rinnovo del “parco” auto e moto e di 30per il recupero di aree degradate e l’installazione di impianti di.Presente per l’occasione (con il suo Tour itinerante iniziato già da alcune settimane in vari comuni) l‘assessore regionale alla Sicurezza Urbana, allae agli Enti locali Luisa Regimenti. I cittadini intervenutiAccolti dal sindaco Veronica Bernabei, dalla consigliera regionale Eleonora Mattia e dal comandante dellaDaniele Landucci. Presenti anche rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri di zona.