Lapresse.it - Usa, Trump vuole rientrare in un patto internazionale antiaborto

L’amministrazioneintendein uncontro l’aborto insieme a paesi come Uganda, Arabia Saudita e Bielorussia, compiendo il suo primo passo formale per annullare le politiche globali sul tema dell’era Biden e anticipando una strategia mirata a limitare l’accesso all’aborto per milioni di donne e ragazze in tutto il mondo. Lo riferisce Politico. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha incaricato la Missione statunitense presso le Nazioni Unite, tramite un cablogramma diplomatico confidenziale emesso venerdì, di notificare ai paesi l’intenzione dinella cosiddetta ‘Geneva Consensus Declaration’. Politico ha ottenuto una copia del documento.La ‘Geneva Consensus Declaration’ è stata un’iniziativa del primo mandato di, sponsorizzata da sei paesi – Stati Uniti, Brasile, Egitto, Ungheria, Indonesia e Uganda – che mirava a limitare l’accesso globale e il supporto per l’aborto, affermando che non esiste un dirittoall’aborto e che, di conseguenza, i paesi non hanno alcun obbligo di finanziarlo o facilitarlo.