Thesocialpost.it - Uomo travolto da un treno a Cernusco Lombardone: circolazione ferroviaria bloccata sulla Milano-Lecco

Leggi su Thesocialpost.it

Tragedia sui binari a, in provincia di, dove undi 30 anni ha perso la vita dopo essere statoda un. L’incidente si è verificato lungo la tratta, provocando l’interruzione dellae pesanti disagi per i viaggiatori.Secondo una prima ricostruzione, la vittima potrebbe aver tentato di attraversare i binari, ma è stata colpita da un convoglio diretto verso. Le dinamiche esatte dell’accaduto sono ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno conducendo le indagini per accertare eventuali responsabilità o cause precise dell’incidente.Nel frattempo, il traffico ferroviariolinea è rimasto paralizzato, con inevitabili ripercussioni per i collegamenti regionali e i pendolari. Sul posto sono intervenute le autorità competenti per i rilievi e il personale sanitario, ma per l’non c’è stato nulla da fare.